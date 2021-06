Gli aquilotti Maggiore ed Erlic salutano l'Europeo under 21

Fuori provincia - Non saranno avversari nelle semifinali dell'Europeo under 21. Giulio Maggiore e Martin Erlic abbandonano la competizione ai quarti, dopo le rispettive sconfitte dell'Italia contro il Portogallo e della Croazia contro la Spagna. Partita dalle mille emozioni quella degli Azzurrini, con in campo Tommaso Pobega, che il 30 giugno torna al Milan per fine prestito, dal primo minuto ed il capitano aquilotto dentro solo nel secondo tempo. Finisce 5-3 per i lusitani ai tempi supplementari, dopo la sciagurata espulsione di Lovato che vanifica la grande rimonta. Solo panchina invece per il difensore centrale nei 120 minuti contro gli iberici. Per entrambi ora è tempo di vacanze in attesa del raduno dello Spezia, che si terrà indicativamente nella seconda metà di luglio.