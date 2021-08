Gasperini su Piccoli: "Se la società ritiene che debba andare a giocare... io non ho mai trattenuto nessuno"

Fuori provincia - "Piccoli? Se la società ritiene che debba andare a giocare…io non ho mai trattenuto nessuno, a me interessa avere un gruppo solido". Tra l'esordio in campionato contro il Torino e la coda di un calciomercato che rischia di portare sorprese, Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, crede nella conferma di Zapata e parla dei giovani della rosa della Dea, facendo capire ciò che già si era inteso: fosse per lui l'attaccante cresciuto nel vivaio rimarrebbe a disposizione. Poi sulle prospettive della sua squadra: "Non parto con un obiettivo, ci sono squadre forti e altre che faranno meglio delle ultime stagioni. Io guardo a noi, la squadra è consolidata con garanzie di gioco. Ritorna il pubblico e non è calcio senza pubblico, giocare a porte chiuse era qualcosa di asettico, non normale".