Gasperini su Piccoli: "E' stato lucido e freddo, felice per lui. Mercato aperto è una anomalia"

Fuori provincia - La rete messa a segno al 93esimo e che è valsa la vittoria sul Torino potrebbe cambiare il destino di Roberto Piccoli. Da tempo il giovane attaccante è atteso in riva al golfo per il suo ritorno in maglia bianca, ma i piani della società bergamasca potrebbero subire modifiche.

C'è grande attesa per conoscere l'epilogo della vicenda, anche per il mister dei nerazzurri Gian Piero Gasperini.

"Piccoli ha fatto una rete decisiva: è un ragazzo cresciuto a Bergamo, il suo attaccamento alla società è indiscutibile, anche se con il mercato aperto non sappiamo quali saranno le prossime mosse. Abbiamo una situazione un po' di emergenza - rileva Gasperini - e il fatto che i giovani giochino con questo attaccamento è un grandissimo merito. L'ho buttato in campo sul pareggio del Torino per avere un po' di fisicità in attacco: in occasione del gol è stato lucido e freddo, sono molto felice per lui".



A chi gli chiede cosa pensa del fatto che abbia segnato un giocatore che sino a pochi giorni prima doveva partire, il tecnico piemontese risponde: "Se guardiamo chi sarebbe dovuto andare via, qui siamo in tanti. Questa è un po' un'anomalia dettata dal mercato aperto fino alla seconda giornata di campionato. Credo i calciatori si siano abituati, io un po' meno", conclude.