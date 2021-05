Gasperini punta il Benevento: "E' la settimana decisiva per molti"

Fuori provincia - "Siamo alla volata finale". L'Atalanta lanciata verso il secondo posto incrocia il Benevento, alla disperata rincorsa dello Spezia. Gian Piero Gasperini presenta così la partita: "I risultati della scorsa domenica cominciano ad essere non definitivi, ma quasi. Sia in alto che in basso. Sapevamo che questa sarebbe stata la settimana decisiva per tutti. Vincere domani ci metterebbe in una condizione di grande vantaggio".

Nerazzurri a ranghi completi. "Queste partite si giocano con 16 giocatori. Conosciamo i nostri avversari, vengono da grande polemiche ma noi dobbiamo pensare solo a giocare. In serie A nessuna partita è semplice, noi abbiamo i mezzi per vincere. Oggi serve la partecipazione di tutti". Per il terzo anno consecutivo Atalanta oltre i 100 gol. "Ne serve ancora qualcuno per poter raggiungere i nostri obiettivi".