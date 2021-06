Galles-Albania a reti bianche, Ismajli in campo tutta la partita

Fuori provincia - Il difensore dello Spezia Ardian Ismajli in campo ieri nell'amichevole tra Galles e Albania terminata 0 a 0. Solo un pari quindi per i più quotati isolani, che assieme a Turchia e Svizzera completano il girone dell'Italia all'Europeo di imminente inizio. Il difensore dello Spezia, classe 1996, ha giocato tutta la partita, al pari dei due comparti di reparto, gli altri 'italiani' Djimsiti (Atalanta) e Kumbulla (Roma). Sulla panchina degli schipetari Edy Reja, ex allenatore di Lazio e Napoli.