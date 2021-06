Francesca Sgorbini è campionessa di Francia a soli vent'anni

Fuori provincia - C'è un po' di Spezia nella squadra che ha vinto il campionato femminile di rugby in Francia. Titolare con l'ASM Romagnat nell'atto conclusivo della stagione anche Francesca Sgorbini, ventenne talento azzurro della palla ovale. Pesarese di nascita ma spezzina d'origine, la flanker nata nel 2001 tocca il cielo con un dito alla sua prima stagione oltralpe. La formazione dell'Auvergne va oltre ogni pronostico, vince il proprio girone e approda in finale di Elite1, la massima serie di uno dei campionati più importanti d'Europa. Qui è un trionfo contro Bagnac, battuta ieri 13-8.

Sgorbini, già nel giro della nazionale da tempo, è riuscita in questi mesi a ritagliarsi spazi importanti e la fiducia di coach Ryberolles. Delle tre azzurre che giocano nel Romagnat è decisamente la più giovane: con lei esultano la 30enne Marta Ferrari e la 26enne Sara Tounesi. Grande soddisfazione per il padre Pierluigi Sgorbini, la madre Sophie Venturini ed il fratello Luca che hanno potuto festeggiare l'impresa in campo al fischio finale.