Fiorentina in ritiro e in silenzio stampa, stasera di scena a Verona

Fuori provincia - Fa tre giorni la prima squadra è in ritiro ed in silenzio stampa. La Fiorentina cerca la concentrazione in vista del rush finale. Stasera apre il turno di campionato in trasferta a Verona, cercando di muovere la classifica che la vede oggi a 30 punti. "La Fiorentina è una squadra con una 'rosa' molto importante, è davvero difficile capire perché sia solo 5 punti sopra la zona retrocessione - ha detto Ivan Juric alla vigilia -. Chi giocherà a centrocampo? Veloso per noi è fondamentale sia in campo che fuori, ma contro la Fiorentina non ci sarà ancora. Tameze è uno dei giocatori che ha dato di più quest'anno, ha giocato sempre e in varie posizioni. Fortunatamente Sturaro ha migliorato la sua condizione e ha consentito ad Adrien di prendere fiato, ma Tameze rimane un mio pupillo, un ragazzo che mi capisce e di cui mi fido. Aveva bisogno di ritrovare le energie, ora può fare un bel finale di stagione. Cedo giocheranno sia lui che Ilic".