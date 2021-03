Ferrarini corre più forte del Covid: "Ora mi sento finalmente bene"

Fuori provincia - C'è un po' della Spezia nel Venezia, squadra che sta andando oltre le più rosee previsioni in serie B. Pur con un monte ingaggi da metà classifica, la formazione di Paolo Zanetti (un tecnico che piace a molti...) è in diretta lotta per la promozione diretta. La copertina della cadetteria è tutta loro dopo aver battuto per 1-4 in trasferta un Monza con una rosa già da massimo campionato. Tra i protagonisti in campo Gabriele Ferrarini, esterno destro spezzino che ha giocato sulla fascia opposta rispetto a Pietro Ceccaroni, altro spezzino in forza ai lagunari.



"Ho attraversato un mese difficile a causa della mia positività al Covid 19, ma poi sono rientrato senza troppi affanni; fisicamente mi sento bene e fortunatamente il virus non mi ha lasciato scorie addosso. Allenandomi sempre al massimo sono poi riuscito a ritrovare velocemente la condizione", ha raccontato il cursore in queste ore.

Ferrarini, classe 2000, condivide la fascia con Pasquale Mazzocchi più vecchio di lui di cinque anni e seguito dallo Spezia durante lo scorso mercato di gennaio. "Oltre ad essere un compagno di squadra è anche un amico, abbiamo un bellissimo rapporto fuori dal campo. Pasquale è un ottimo giocatore e posso imparare tanto da lui. Inoltre abbiamo un mister eccezionale ed il gruppo è molto unito, sono contento di come sta andando la mia prima esperienza in Serie B".



Per il nipote di Segio Persia, campione del 1944, una carriera in rampa di lancio. “Lottiamo per vincere più partite possibili, poi vedremo a che punto saremo tra 8 giornate. Il nostro obiettivo principale era quello di raggiungere la salvezza il prima possibile ed ora l’asticella si è spostata sul raggiungimento dei playoff".