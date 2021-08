Fuori provincia - E così il desiderio di tornare in Italia di Nahuel Estevez si esaudisce. L'argentino è ufficialmente un calciatore del Crotone da oggi pomeriggio, che lo preleva in prestito e a fine stagione lo riscatterà obbligatoriamente, a seconda delle presenze, per una cifra attorno a 1.6 milioni di euro dall'Estudiantes. I calabresi ora sono pronti a cedere Messias su cui è tornata la Fiorentina su indicazione di Italiano.