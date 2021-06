Fuori provincia - E' tornato in Argentina il centrocampista Nahuel Estevez. Vacanze finite per lui, che è di nuovo a disposizione dell'Estudiantes di Ricardo Zielinski per la preparazione estiva in vista del prossimo campionato. Il club dal quale è partito per legarsi allo Spezia lo ha di nuovo incorporato in rosa, anche se il calciatore rimane sul mercato e potrebbe comunque tornare in Europa se arriverà l'offerta giusta.