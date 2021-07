Fuori provincia - L'ex vice direttore sportivo dello Spezia Enrico Paresce lavorerà nel team allargato di José Mourinho. E' stato in fatti inserito tra collaboratori di José Fontes, capo scout portoghese arrivato alla Roma in queste ore dal Leicester, insieme a Mauro Leo, Javier Weimar e Alessio Scarchilli. Un gruppo molto internazionale con un forte asse portoghese formato da Tiago Pinto, Fontes e ovviamente lo Special one.