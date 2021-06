Emozione al Quirinale, Battistella incontra il presidente Mattarella

Fuori provincia - Nella giornata di ieri lo spezzino Davide Battistella, presidente della Fasi Federazione Arrampicata sportiva italiana, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale insieme agli atleti al Presidente del Coni Giovanni Malagò ed agli altri presidenti federali tra cui anche Stefano Mei presidente della Federazione Atletica Leggera che andranno a Tokyo per le Olimpiadi a fine Luglio .

Nel corso dell’emozionante cerimonia il Presidente Mattarella ha consegnato il tricolore agli atleti portabandiera e ha fatto gli auguri a tutto il team italiano intrattenendosi anche con il presidente Battistella approfondendo le peculiarità dell’arrampicata sportiva che per la prima volta arriva alle Olimpiadi e che in questo momento rappresenta uno degli sport emergenti a livello nazionale .