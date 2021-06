Emissari del Galatasaray in Italia per un difensore del Sassuolo

Fuori provincia - Sarebbe Kaan Ayhan l'obiettivo per la difesa del Galatasaray. Il club turco, che ha collocato nella lista dei possibili acquisti anche l'aquilotto Martin Erlic, è pronto a muoversi per assicurarsi il nazionale turco reduce da Euro 2020. Pupillo di De Zerbi, che lo ha voluto con sé a Sassuolo, il 26enne nato in Germania sarà l'oggetto di una trattativa portata avanti da Isitan Gun, alto dirigente della squadra di Istanbul arrivato in Italia in queste ore. Erlic rimane uno di quegli elemnti che potrebbero partire la prossima. Lo Spezia lo valuta attorno ai 12 milioni di euro.