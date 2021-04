E ora gli spezzini tifano tutti un po' per Zlatan Ibrahimovic

Fuori provincia - Ieri ha giocato tutta la partitella contro la Primavera. E allora ci siamo davvero, Zlatan Ibrahimovic torna a guidare l'attacco del Milan a partire dalla partita di sabato contro il Benevento. Con lui in campo i rossoneri non perdono da due mesi ed è questo un fattore a cui guardano anche i tifosi dello Spezia. Ibra infatti sfiderà prima i sanniti, poi Torino e Cagliari nel giro di tre settimane. Ovvero tutte e tre le inseguitrici degli aquilotti, da cui Italiano vuole tenersi alla larga.

Al Milan d'altra parte servono punti per poter centrare la Champions dopo lo scatto del Napoli, un'altra che entra a piedi uniti sulla corsa salvezza secondo il calendario (ha Cagliari, Spezia e Fiorentina). Obiettivo minimo per il diavolo è non perdere in ogni caso l'Europa League nei confronti di una Lazio che, a sua volta, incrocia, Fiorentina e Torino. Un bell'incastro insomma. Ad oggi l'unica partita persa dalla squadra di Pioli contro una delle ultime sei della classifica è proprio quella contro lo Spezia al Picco.