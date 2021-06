Due settimane per vendere la Salernitana, pena l'esclusione

Fuori provincia - La Lega di serie A ha posto il termine categoria al 25 giugno prossimo. L'US Salernitana dovrà avere un nuovo proprietario che non sia Claudio Lotito per potersi iscrivere alla serie A 21/22. E' la prima volta che si arriva a dover compiere una corsa contro il tempo per cedere quote di un club ed evitare il conflitto di interessi con una concorrente. Stiamo parlando ovviamente della Lazio di Maurizio Sarri.

Il club campano oggi ha emesso una nota per assicurare di "ver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti. Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento. Certi di una sicura comprensione la proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana".