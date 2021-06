Dionisi ha detto sì al Sassuolo

Fuori provincia - L'attesa ha pagato. Il Sassuolo che celebra i suoi azzurri - Berardi e Locatelli - ha annunciato ieri sera il nuovo allenatore. E' Alessio Dionisi, ufficialmente un ex dell'Empoli dopo la risoluzione anticipata del contratto. Uno shock per i toscani, che contavano di poter continuare con il talentuoso tecnico che li ha riportati in serie A da dominatori dello scorso campionato cadetto. Il dopo De Zerbi può cominciare, un'altra panchina importante trova padrone. Per Dionisi contratto biennale e vacanze prima del ritiro in Alto Adige.