Di Carlo conferma: "Terzi ha le caratteristiche che cerchiamo..."

Fuori provincia - Ha parlato anche di calciomercato il buon Mimmo Di Carlo prima di partire per il ritiro. Sta ricostruendo la storia del Vicenza dopo anni difficili, lo ha riportato in serie B, ha ottenuto la salvezza e ora punta a giocare per la zona che conta. Dopo il colpo Diaw, i veneti sono alla ricerca di un difensore di esperienza. Il nome di Claudio Terzi, svincolato dallo Spezia di cui è stato capitano per sei stagioni, continua a rimbalzare. "E' un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo - ha detto il tecnico -, però ha 37 anni e anche l'aspetto anagrafico va considerato. Vedremo...":