De Zerbi spera: "Confidiamo sia partita vera contro la Roma"

Fuori provincia - "Confidiamo sul battere la Lazio e sorpassare la quota 60. I biancocelesti se la sono giocata al cento per cento contro il Torino, giustamente, così come ci aspettiamo che la Roma debba affrontare una partita vera contro lo Spezia". Così Roberto De Zerbi alla vigilia di Lazio-Sassuolo. Gli emiliani sperano che i bianchi fermino la Roma per provare a scavalcarla in classifica ed ottenere la qualificazione alla Conference League. "Il nostro focus è solo sul fare i tre punti, se arriveremo settimi sarà come toccare il cielo con un dito".