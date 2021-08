De Luca va alla Sampdoria, Okereke ha firmato col Venezia

Fuori provincia - Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la Sampdoria ha chiuso per l'attaccante centrale Manuel De Luca, rimasto svincolato dopo la scomparsa del Chievo con la mancata iscrizione alla serie B ratificata dagli organi federali. L'attaccante, dotato di buon fisico, era anche nelle mire dello Spezia. Rinforzo in attacco anche per il neopromosso Venezia che accoglie l'ex aquilotto David Okereke: il giocatore, esploso in maglia bianca e acquistato dal Brugge a peso d'oro, ha già sostenuto le visite mediche di rito col club e ora non resta che attendere la firma sul contratto: si tratta di un trasferimento con la formula del prestito dal club belga.