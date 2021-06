De Col pronto a ripartire dal Sud Tirol

Fuori provincia - Dopo quasi sette anni, Filippo De Col sarebbe pronto a lasciare la Riviera. Il terzino destro, 141 presenze con lo Spezia tra serie B e Coppa Italia, viene dato vicino al Sud Tirol di Stefano Vecchi. Il bellunese lascerebbe quindi la Virtus Entella appena retrocessa per la squadra di Bolzano, che punta a fare il salto in cadetteria e che sta affrontando l'ampliamento dello stadio proprio a questo scopo. Per De Col, a 27 anni, un rimettersi in gioco dopo aver sfiorato la serie A più volte con la maglia dello Spezia.