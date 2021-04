Davide Battistella insignito della Stella d'oro al merito sportivo

Fuori provincia - "È con grande soddisfazione che ritiro la Stella d’Oro al merito sportivo quest’oggi presso il Salone del Coni a Roma". Meritato riconoscimento per Davide Battistella, presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana dal 2019. "Questo importante riconoscimento è frutto non solo del mio lavoro ma di tutto l’enorme impegno che la mia squadra ha svolto in oltre un anno e mezzo e sta svolgendo in un momento delicato e difficile come questo - ha scritto commentando l'evento celebrato dal presidente Giovanni Malagò e dal segretario generale Carlo Mornati -. Riconoscimento che estendo con il pensiero a tutte le società affiliate che stanno lottando e resistendo con noi in un periodo cosi difficile. Sono sicuro che ripartiremo presto con tutte le nostra attività più forti di prima , l’arrampicata sportiva non si ferma".