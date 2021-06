David Okereke chiude con il Bruges

Fuori provincia - I presupposti erano stati altri. Una macchina da gol nei suoi primi giorni da calciatore del Bruges, poi un lento declino che lo ha visto finire ai margini della squadra titolare. Dopo due anni, la storia di Davide Okereke con il club belga sembra davvero finita. Il centravanti nigeriano, che lo Spezia cedette per 8 milioni di euro più bonus, è sul mercato. A lui pensano, riportano i media locali, lo Stoccarda in Germania e alcune società francesi di Ligue 1.

Fu la stagione con Pasquale Marino tecnico a lanciarlo nel calcio internazionale. Inizialmente pensato come ala, fu provato centravanti a causa dell'infortunio di Galabinov e lì esplose. A fine stagione 10 reti e 10 assist, il 21enne fu ceduto a peso d'oro grazie al lavoro di Guido Angelozzi e del suo procuratore Patrick Bastianelli. Da allora esordio in Champions League ed in Europa League, quello con la Nigeria Olimpica, due scudetti in Belgio ma anche un calo nelle prestazioni.