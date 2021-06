DAZN propone di spalmare le dieci partite: nessuna contemporaneità

Fuori provincia - Le tre partite delle 15 di domenica spezzettate e spalmate un po' anche al sabato, con l'introduzione del doppio slot 14.30-16.30. Il risultato è che non ci sarebbero partite in contemporanea in serie A. Sarebbe questa la proposta fatta da DAZN per il prossimo campionato che inizia ad agosto. Non solo un esperimento, ma una precisa strategia per il prossimo triennio in cui i diritti televisivi saranno appannaggio del gigante dello streaming.



Rispetto alle scorse stagioni, il cambio sarebbe soprattutto nella finestra dopo pranzo. Al sabato, invece di una singola partita alle 15, si va verso due match (14.30 e 16.30), seguito da un pre-serale ritardato di un'ora (18.30 invece di 18), per chiudere con il classico serale (20.45).

Alla domenica si apre ancora con il lunch match (12.30) e poi di nuovo: una partita alle 14.30, una alle 16.30, una alle 18.30 e la serale delle 20.45. Sparirebbe in questo modo lo slot delle 15 con tre partite in contemporanea, con una partita in più al sabato. Il lunedì non varia, con un solo appuntamento alle 20.45.