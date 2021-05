Costruire da qui: "Questo secondo tempo mi ha reso molto felice"

Il tecnico guarda la classifica: "Vogliamo ottenere il massimo in fatto di punti dalle quattro partite che mancano. Non possiamo fare calcoli".

Fuori provincia - "Questo punto ce lo teniamo stretto perché arriva contro una squadra molto forte come il Verona. Siamo una squadra giovane, che ha spinto fortissimo durante l'anno. Ci può stare. Anche con il cuore si possono ottenere i risultati e oggi è stato così". Vincenzo Italiano cura la testa dei suoi e trova il cuore. "Abbiamo reagito ad un gol subito ad inizio ripresa, mi fa felice ottenere un pari così".

La corsa salvezza non aspetta più. "Noi dobbiamo prepararci sempre bene. Vogliamo ottenere il massimo in fatto di punti dalle quattro partite che mancano. Non possiamo fare calcoli. Abbiamo un piccolo vantaggio da conservare, ma intanto pensiamo al Napoli che arriva al Picco. Per noi è fondamentale muovere la classifica sempre. Resettiamo e ripartiamo. L'unica cosa che mi sento di dire è che questo tempo mi ha reso molto felice".