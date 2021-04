Costa incontra Gravina e Dal Pino: "Tifosi allo stadio per la finale di Coppa Italia"

Fuori provincia - "Questa mattina ho incontrato il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Ci siamo confrontati sulla necessità di riaprire al più presto gli stadi, partendo già dalla finale di Coppa Italia, per lanciare un concreto segnale di speranza a tutto il settore e al Paese, dopo l'ok del Governo alla presenza di tifosi negli impianti sportivi in occasione degli Europei di Calcio. Abbiamo avuto modo poi di approfondire il progetto della "tessera sanitaria dell'atleta" e affrontato anche le problematiche legate alla situazione di alcuni stadi italiani".



È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa