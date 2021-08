Correa all'Inter, la Lazio punta il veronese Zaccagni. Sabato lo Spezia all'Olimpico

Fuori provincia - Anche Formello è una sorta di aeroporto fra chi saluta per accasarsi altrove e chi arriva, a disposizione di mister Sarri. La Lazio, prossimo avversario dello Spezia nella seconda giornata di campionato, è pronta a chiudere la trattativa che porterà all'Inter il forte attaccante Correa per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Dovrebbe salutare anche Denis Vavro, più in Italia che all'Almeria, nella Segunda Divisione spagnola. Infine firmerà per il Genoa l'algerino Mohamed Fares che, dopo non pochi tentennamenti, sembra aver accettato la destinazione in prestito con diritto di riscatto. Cosa che non sembra riguardare Felipe Caicedo, anch'egli nel mirino di Preziosi: l’ecuadoriano sta prendendo tempo complice il parere della moglie.



Fin qui le dipartite. Ma la Lazio ha colpi in canna per dare a Sarri una rosa sempre più competitiva: a partire dal croato Toma Basic che è già arrivato. Sarri vuole certezze per l'attacco, la Lazio punta Kostic dell’Eintracht Francoforte valutato 18 milioni. Boga del Sassuolo sembra essere stato messo da parte a causa del prezzo, ritenuto troppo alto dal club biancoceleste. E se nelle ultime giornate di mercato tornasse in auge Mattia Zaccagni? Il prezzo non è impossibile, anche perché il club capitolino dalla cessione di Correa incasserà una cifra consistente. Che può riservare altre novità.