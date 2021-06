Continua la rivoluzione americana dei Platek al SonderjyskE

Fuori provincia - Dei vecchi volti non è rimasto granché. L'ultimo addio di peso è quello di Niels Lodberg, assistente tecnico 40enne del SonderjyskE di cui era stato anche capitano da calciatore. Le sue dimissioni sono arrivate nelle scorse ore e sarebbero strettamente legate all'esonero del tecnico Glen Riddersholm, arrivato qualche settimana fa. A sua volta preceduto dall'addio con il direttore sportivo Hans Jorgen Haysen e dal "ridimensionamento" di Klaus Rasmussen, un tempo vertice delle polisportiva danese, calcio compreso.

Delle tre realtà in mano alla famiglia Platek, il club di Haderslev è quello che sta conoscendo il più profondo rinnovamento. Non solo nei quadri dirigenziali, ma anche all'interno della rosa dei calciatori. Sul piede di partenza c'è per esempio Peter Christiansen, centravanti cresciuto nelle giovanili, destinato ad andare in prestito. Il nuovo tecnico dovrebbe invece essere annunciato tra poco. Nello staff potrebbe rimanere una breve conoscenza del calcio italiano, ovvero Simon Poulsen, meteora sampdoriana anni dello scorso decennio.