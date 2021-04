Conte rischia Lukaku diffidato

Fuori provincia - Sono Vidal e Kolarov i due sicuri assenti di Spezia-Inter da parte nerazzurra. I due calciatori oggi non hanno partecipato alla rifinitura e difficilmente parteciperanno alla trasferta del Picco. Per il resto, Antonio Conte sembra voler cambiare pochissimo della formazione titolare vista contro il Napoli. Sanchez insidia Lautaro per il posto al fianco di Lukaku, in diffida ma destinato ad esserci dal primo minuto. In cabina di regia c'è Eriksen, sulla fascia ancora Hakimi che risultò fondamentale per spezzare l'equilibrio del match d'andata.