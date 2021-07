Commisso: "La voglia di Italiano di venire ha fatto la differenza"

Fuori provincia - "Benvenuto Vincenzo". Rocco Commisso accoglie Vincenzo Italiano nella famiglia viola a poche ore dall'ufficializzazione del nuovo tecnico. "Abbiamo parlato con lo Spezia - ricostruisce il patron della Fiorentina -, abbiamo trovato un accordo che andava bene per tutti e siamo rimaste in ottimi rapporti. La trattativa è stata difficile, ma la grande voglia di Vincenzo di venire da noi ha fatto la differenza. Questo suo desiderio inorgoglisce me e i nostri tifosi".

E ancora. "Dopo aver deciso di non depositare il contratto di Gattuso abbiamo puntato su un allenatore che ci aveva molto impressionato. Ho parlato con Philip Platek e con Robert Platek. Sono ottime persone e spero faranno successo qui in Italia. Abbiamo scelto un tecnico giovane e vincente che interpreta il calcio proprio come vogliamo noi".