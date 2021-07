Chievo escluso dalla B: l'avversaria di Coppa Italia sarà il Pordenone

Fuori provincia - E' arrivato il giorno più nero per il Chievo Verona. Il Collegio di garanzia del Coni conferma l'esclusione della compagine veneta dalla prossima serie B e apre al ripescaggio del Cosenza. Tra gli effetti, quello di cambiare il tabellone della prossima Coppa Italia anche per lo Spezia. Non sarà dunque più il Pisa l'avversaria di metà agosto, ma il Pordenone di Patrick Ciurria.

Per regolamento, lo Spezia avrebbe il diritto di giocare in casa il match ad eliminazione diretta. Ma i lavori per ampliare il settore ospiti saranno nel vivo in quel periodo e quindi sarà chiesta l'inversione. Peraltro lo stadio di Pordenone non è a norma e dunque la partita sarà dirottata con tutta probabilità al "Teghil" di Lignano Sabbiadoro.