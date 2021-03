Chiellini, Berardi e Caputo lasciano il ritiro, gli altri Azzurri volano verso Sofia

Fuori provincia - La Nazionale è in partenza per Sofia, dove domani (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la Bulgaria nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Questa mattina hanno lasciato il ritiro Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo: il difensore della Juventus e i due attaccanti del Sassuolo, indisponibili per le prossime gare con Bulgaria e Lituania, faranno ritorno ai club di appartenenza. Altre tre defezioni che vanno ad aggiungersi a quelle dei giorni scorsi di Bryan Cristante e Moise Kean.



Domani a Sofia gli Azzurri cercheranno di bissare il successo all’esordio con l’Irlanda del Nord e di allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. Per raggiungere l’obiettivo saranno chiamati a sfatare un piccolo tabù: nei 6 incontri disputati in Bulgaria, la Nazionale infatti non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte). E’ nettamente favorevole all’Italia il bilancio dei precedenti con la nazionale bulgara (10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima sfida giocata il 6 settembre 2015 a Palermo decisa da un calcio di rigore trasformato da Daniele De Rossi.