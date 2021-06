Che gioia l'ex aquilotto Pessina: esordio e gol all'Europeo di calcio

Fuori provincia - L'ultimo arrivato, convocato a causa dell'infortunio di Pellegrini, ma sta sfruttando al massimo la propria chance. Matteo Pessina, 24enne centrocampista dell'Atalanta, ha segnato oggi pomeriggio al debutto a Euro 2020 contro il Galles. Splendido colpo d'anticipo con il destro, che non è il suo piede, su un calcio di punizione di Verratti con palla nell'angolo lontano.

Pessina ha giocato nello Spezia in serie B durante la stagione 17/18, chiamato dal direttore sportivo Gianluca Andrissi che è stato colui che lo ha lanciato nel calcio professionistico: prima al Monza, poi al Como e infine con la maglia bianca. Per lui 38 presenze e due reti in quella stagione. Si diceva fosse un predestinato, ma sta andando oltre ogni aspettativa.