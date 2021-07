Chabot saluta lo Spezia: "Venire lì è stata una decisione saggia"

Fuori provincia - "Due giorni prima della fine del campionato pareva che fossi vicino alla permanenza. Con l'addio di Italiano mi è stato chiaro che non sarei rimasto. Per me, dopo il primo anno in Italia, era importante giocare con continuità e dimostrare di valere la categoria. E ora posso dire di esserci riuscito. Nel complesso è stata la saggia decisione". Così Jeff Chabot racconta alla versione tedesca di Transfermrkt del suo anno in aquilotto.

In attesa di capire le intenzioni della Sampdoria, il resoconto del difensore è ampiamente positivo. "Ho incamerato una quantità incredibile di insegnamenti in questi due anni trascorsi qui. Fuori dal campo, in campo, soprattutto a livello tattico. Questa possibilità ha avuto un peso rilevante quando ho deciso di trasferirmi in Italia. Per quanto riguarda il mio futuro, me ne sto occupando insieme al Doria in questo momento".