Ceccaroni e Ferrarini, due spezzini ad un passo dalla serie A

Fuori provincia - E' la finale meno pronosticabile e per certi verso più romantica. Saranno Venezia e Cittadella a giocarsi l'ultimo posto per la serie A 21/22 nella doppia sfida di domenica 23 e giovedì 27 maggio. Le semifinali di ritorno le promuovono contro due corazzate come Lecce e Monza, rispettivamente quarta e terza classifica nella stagione regolare. Tra una settimana dunque, lo Spezia conoscerà anche l'ultima avversaria del campionato che inizierà a fine agosto.

Tornando a ieri, Venturato ed il suo Cittadella arrivano di nuovo un passo dalla promozione dopo la finale persa contro il Verona due stagioni fa. Fondamentale il 3-0 rifilato al Monza di Brocchi all'andata; al ritorno finisce 2-0 per i lombardi a cui non bastano Balotelli e Boateng.



Il Venezia stringe i denti al Via del Mare e tiene un 1-1 tiratissimo, segnato dal rigore fallito dal pur bravo Mancosu a pochi minuti dalla scadenza del tempo regolamentare. Nelle file degli arancionervoverdi due spezzini doc come Pietro Ceccaroni e Gabriele Ferrarini, entrambi in campo ieri. Il mancino, cresciuto nelle giovanili aquilotte insieme a Bastoni e Vignali, si gioca la seconda promozione in carriera dopo quella ottenuta con la Spal di Semplici dalla serie C. Ferrarini, nipote di Sergio Persia e pronipote di Wando, a vent'anni è uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo di esterno a tutta fascia.