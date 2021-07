Capradossi, il volto dello Spezia resiliente: "Motta è uno deciso e positivo"

Fuori provincia - Chiedete ad un osservatore a digiuno di faccende aquilotte e chiedetegli chi è tra tutti il calciatore che viene da un anno di infortunio. Un occhio mediamente allenato non avrebbe difficoltà a puntare il dito su Elio Capradossi. Il pallone, finché il Covid non ha stoppato gli allenamenti, usciva dai suoi piedi ad una velocità che non aveva bisogno di essere punzecchiata dal grintoso Colinet. "E' stata dura stare così tanto fuori dal campo. Spero quest’anno di avere la possibilità di confrontarmi con la seria A che mi ero conquistato insieme ai miei compagni. Ho sensazioni positive, mi sento bene. Ho recuperato e sono pronto per mettermi a disposizione".



Immaginare che beffa sarebbe stata per il romano, 25 anni compiuti a marzo, se lo Spezia non avesse conquistato la salvezza. Dopo due crociati che gli hanno rallentato una carriera da predestinato, perdere di nuovo la massima serie sarebbe stato psicologicamente un macigno. "Bravi i miei compagni. Onestamente non c’è n’è qualcuno che mi ha stupito più di altri per la sue resa. Era, ed è, un gruppo con tanti giocatori forti. Semmai mi ha stupito di più il modo di affrontare a viso aperto ogni squadra. E forse non ha stupito solo me".



Da quando è arrivato in maglia bianca non è mai cambiato il modulo: il 4-3-3. E' cambiato però il modo di difendere, dal professor Marino al martello Italiano. Fino a Thiago Motta... "un aggettivo non saprei bene ancora attribuirlo. Però mi sembra una persona decisa e positiva".

Gli Europei hanno riportato sulla scena mondiale la scuola dei difensori italiani. Eppure di attaccanti forti nella prossima serie A non ne mancheranno. "Difficile sceglierne uno. Gli Europei li ho seguiti in vacanza in Grecia tranne la finale. Quella ce la siamo vista alla Spezia io, Erlic e Matteo Ricci. Bonucci, Chellini, Acerbi... tutti difensori fortissimi e con questo trofeo hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i più forti al mondo".