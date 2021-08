Capradossi e Galabinov tornano protagonisti con Spal e Reggina

Fuori provincia - Serata d'oro per due freschi ex aquilotti. Elio Capradossi, mandato in prestito alla Spal, partecipa al 5-0 rifilato dagli emiliani al Pordenone facendosi trovare pronto in are di rigore su un calcio di punizione. Il difensore forma già una delle coppie più forti della serie B con il compagno Vicari, per la gioia di mister Clotet.

E' stata anche la giornata in cui il pubblico della Reggina ha scoperto Andrey Galabinov. Il bulgaro, alla prima da titolare, coglie una traversa con un colpo di testa nell'azione che porta al rigore del vantaggio, che lui stesso trasforma. Finisce 3-2 contro la Ternana di Lucarelli. Buon esordio anche per Acampora con il Benevento, battuto al 96esimo dal Parma dopo aver a lungo controllato la partita.