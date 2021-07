Campioni d’Europa! A Wembley festeggia anche l'ex aquilotto Massimo Battara

Fuori provincia - Una notte da incorniciare e guarda caso cade proprio quell’11 luglio che fu 39 anni fa il trionfo al Mundial di Spagna 1982. A Wembley gli azzurri superano ai calci di rigore per 5-3 l’Inghilterra e tornano sul tetto d’Europa dopo 53 anni. Partita che si era messa malissimo con la rete degli inglesi da parte di Shaw dopo soli due minuti. Italia che nella ripresa riequilibrava il match con un tocco sottomisura di Bonucci al 67' e poi ci pensava un Super Gigio Donnarumma a chiudere la saracinesca agli inglesi ai calci di rigore. Sul tetto d’Europa salgono stasera Mancini e il suo staff, compreso quel Massimo Battara che una quindicina di anni fa, muoveva i suoi primi passi da allenatore dei portieri al fianco di Antonio Soda. Complimenti anche a lui!







Il tabellino della Finalissima di Wembley



ITALIA-INGHILTERRA 5-3 (dcr)



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (13' sts Florenzi); Barella (9' st Cristante), Jorginho, Verratti (6' pts Locatelli); Chiesa (40' st Bernardeschi), Immobile (9' st Berardi), Insigne (1' pts Belotti). A disp.: Sirigu, Meret, Pessina, Acerbi, Bastoni, Toloi. All.: Mancini



INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker (14' sts Sancho), Stones, Maguire; Trippier (25' st Saka), Philips, Rice (29' st Henderson, 14' sts Rashford), Shaw; Mount (9' pts Grealish), Sterling; Kane. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Ming, Coady, Calvert-Lewin, James, Bellingham. All.: Southgate



Arbitro: Kuipers (Ola)



Marcatori: 2' Shaw (In), 22' st Bonucci (It)



Rigori: Berardi (It) gol, Kane (In) gol, Belotti (It) parata, Maguire (In) gol, Bonucci (it) gol, Rashford (In) palo, Bernardeschi (It) gol, Sancho (In) parata, Jorginho (It) parata, Saka (In) parata