Cairo fa il pompiere: "Scelte di Nicola? Normale gestione"

Fuori provincia - I tifosi forse no, ma il presidente Urbano Cairo accoglie con un'impeccabile aplomb lo 0-7 subito dal suo Torino ieri sera in casa. Per la terza volta nella propria storia, i granata subiscono la peggiore sconfitta in campionato per dimensione. Peraltro la seconda in stagione. "Rientra nella normale gestione degli impegni ravvicinati - dice alla Gazzetta dello Sport parlando dell'operato di Davide Nicola -. Non c'è da drammatizzare. Dispiace per il risultato, ma non è nulla di irreparabile. Bisogna subito reagire e c'è la partita contro lo Spezia per farlo. Saremo accanto alla squadra in questa vigilia. Ci servono tre punti in tre partite, non carichiamoli di troppe responsabilità".