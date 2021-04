Cagliari in rimonta: "Prima di pensare al Benevento, c'è il Napoli"

Fuori provincia - “Quella di Benevento sarà una partita importantissima, ma non decisiva: perché prima ci sarà il Napoli e dopo ci attendono altre sfide. Adesso pensiamo a recuperare energie: se giochiamo con questa umiltà e determinazione possiamo dire la nostra”. Leonardo Semplici carica il Cagliari, squadra partita per centrare l'Europa e adesso appesa ad una rimonta finale per evitare di perdere la categoria. A pari punti con i sanniti, che andranno sfidati a casa loro tra due turni. Con lo Spezia spettatore interessato che tenterà di approfittarne. "Chiaramente bisogna dare un'occhiata agli altri risultati ma l'energia va spesa per la nostra prestazione. Avevamo la possibilità di riagganciarci al treno, l'abbiamo colta, devo dire meritatamente".