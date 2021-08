Cagliari-Spezia sarà diretta da Fourneau. Al Var Piccinini

Fuori provincia - Designati gli arbitri per le gare della prima giornata della Serie A stagione 2021-2022. Per Cagliari-Spezia ecco Francesco Fourneau, quarta stagione in Can/A, della sezione di Roma1. Ad assistere il fischietto romano, classe 1984, ci saranno Fiore e Mokhtar. Quarto uomo Colombo. Al VAR Piccinini assieme all'AVAR Di Vuolo. La scorsa stagione i bianchi lo hanno incrociato in Coppa Italia in occasione della fortunata vittoria a Napoli alla fine di gennaio e nel pareggio interno contro il Benevento, finito 1-1, il 6 marzo scorso. Da non dimenticare i tanti gli incroci nel passato negli anni della B.