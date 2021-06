Cade l'opzione Valtellina, rimane Ronzone per il ritiro in montagna

Fuori provincia - La conferma arriva indirettamente dalla Lombardia. La Valtellina dovrebbe essere la sede del ritiro del Monza di Berlusconi e Galliani a luglio. Lo annuncia oggi il diesse dell'US Bormiese, Stefano Faifer, attraverso le pagine della Provincia di Sondrio: "Nell'attesa di avere una risposta definitiva dal Torino, i tempi si sono allungati e lo Spezia ha fatto altre scelte".

Confermato dunque come gli aquilotti avessero preso in seria considerazione la destinazione di Bormio per preparare la prossima stagione. Di recente la Regione Lombardia aveva anche deliberato un contributo di 100mila euro a favore dei club professionistici che scegliessero le loro montagne per questo tipo di attività. Ronzone in Alta Val di Non rimane dunque in cima alla lista delle preferenze, ma tutto dipende ancora dalla conferma di Vincenzo Italiano.