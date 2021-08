CANCELLARE L'EMERGENZA E RICOMINCIARE DAGLI APPLAUSI

Fuori provincia - CAGLIARI-SPEZIA 2-2

Marcatori: 7'pt Gyasi, 13'st Bastoni, 17'st Joao Pedro, 21'st rig. Joao Pedro



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiwicz (17'st Zappa), Godin (28'st Ceppitelli), Carboni (39'st Likogiannis); Nandez, Strootman, Deiola (17'st Pereiro), Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti (39'st Simeone). A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Oliva, Cavuoti, Grassi, Ceter. Allenatore: Semplici.



SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer (39'st Vignali); Verde (23'st Mraz), Gyasi, Colley. A disposizione: Provedel, Zovko, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.



Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Fiore e Mokhtar

Quarto Uomo: Colombo

Var: Piccinini; AVar: Di Vuolo

Ammoniti: Bastoni, Nikolaou, Zappa, Strootman

Recupero: 2'(pt), 5'(st)



PRE-PARTITA

18.10 - "Possiamo essere la sorpresa, abbiamo fatto poche partite. Non siamo in tanti, ma siamo forti e sono convinto che possiamo fare una grande prestazione questa sera. Porto 16 giocatori perché devo gestire un gruppo e scelgo i calciatori che possono essere all'altezza della partita". Così Thiago Motta, tecnico dello Spezia nel pre-partita di Dazn. Come si ricorderà, lo Spezia ha perso la sua gara d'esordio in Serie A nella scorsa stagione (1-4 dal Sassuolo). I bianchi, però, hanno vinto la loro prima trasferta nella massima serie (a Udine finì 2-0), diventando la seconda squadra a ottenere il successo alla prima gara esterna assoluta nella competizione dal 2000 in poi dopo il Chievo di Delneri nel 2001.



18.19 - Riscaldamento ridotto per lo Spezia, soltanto una manciata di minuti di scatti e stretching: entrati dopo i colleghi rossoblu, Maggiore e compagni sono rientrati anzitempo negli spogliatoi. Evidente la necessità di non consumare inutilmente energie vista la panchina ridotta e i pochi cambi. A Cagliari d'altro canto ci sono 33° e pure il fattore climatico avrà la sua crucialità specialmente dopo l'ora di gioco. Semplici inserisce dal 1' minuto Nandez, che sembrava dover lasciare la Sardegna ma che è ancora al suo posto. Sarà invece la prima volta da titolare in campionato per l'ex genoano Strootman e Dalbert.



PRIMO TEMPO

Esordire lontano da casa, con il ritorno del pubblico e in totale emergenza: già solo per questo a Thiago Motta si chiede la prima impresa della stagione, lui che, da quando è diventato allenatore aquilotto, ne ha già viste tante. In Sardegna con soli 16 giocatori a disposizione con 33 gradi sul terreno di gioco e le pochissime alternative in panca a differenza di un Cagliari che sarà anche un cantiere ma che, giusto per fare un nome, ha un certo Simeone pronto all'accorrenza, malgrado il calciomercato apertissimo e che potrebbe vederlo lasciare l'isola. Bastoni da mediano, come ai tempi del settore giovanile, Gyasi da prima punta, sperando di fare meglio di quanto aveva fatto vedere lo scorso anno, Salva Ferrer sulla corsia opposta a quella abituali: sono questi gli adattamenti di giornata. Lo Spezia parte con un dispositivo tattico inedito rispetto all'ultimo biennio ma il piglio è quello che ricordavamo: pressing molto alto sui portatori di palla, esterni molto larghi, veloci a partire e ad invitare al triangolo il calciatore che si propone allo scambio. Così al minuto 5 sulla prima vera giocata della partita sono proprio gli ospiti a passare, sorprendendo tutti, anche i loro attoniti avversari: bianchi per vie centrali, Cagliari non esattamente solerte nelle chiusure e Verde che vede il movimento senza palla di Gyasi e lo serve con un esterno mancino non banale: l'attaccante non ci pensa su due volte e fa partire un sinistro da venticinque metri che si spegne all'angolino basso alla destra di Cragno. Per Gyasi la Sardegna porta bene visto che lo scorso anno fu proprio a Cagliari che Gyasi segnò il suo primo gol in massima serie.



Avanti con Gyasi, lo Spezia non si ferma al golletto. Ma il Cagliari si sveglia dopo il break.

Quello dell'attaccante al 7' è stato il secondo gol più veloce dei bianchi in Serie A, dopo la rete di Verde alla Roma a maggio. Sensazioni positive, rincuoranti con la consapevolezza che la partita è lunghissima: ma è onesto dire che basta guardare l'atteggiamento della squadra dopo il gol e capisci che non è un vantaggio casuale anche se manca un'eternità. Di bello c'è il lavoro senza palla degli attaccanti che non concede mai il giro-palla dai difensori rossoblu. Va da sè che sulle ripartenze, pim pum pam, tutto di prima come al 19' quando Maggiore tira fuori l'uncinetto, recupera una palla per poi scaricarla a destra su Verde: doppio passo per trovare lo spazio e destro centrale, ma è già il secondo squillo dei bianchi all'Unipol Domus. Al 22' il Cagliari trova la prima avanzata convinta sulla sinistra e con essa i primi applausi del pubblico: Dalbert riceve in area e tenta il cross basso al centro ma la difesa ospite chiude. Prove di insidia ma 2' dopo è letteramente clamorosa la palla gol che Walukiewicz? spreca incredibilmente: da un traversone a rientrare dalla destra, i tre centrali aquilotti si perdono e la palla resta in area. Proprio là dove era arrivato il centrale polacco, completamente libero di calciare da pochi passi: corpo all'indietro e sfera che si impenna, schizzando ben al di sopra della trsversale.



Amian soffre le sovrapposizioni, ora il Cagliari fa paura.

E' a sinistra che il Cagliari prova a sfondare, è a sinistra che i padroni di casa guadagnano corner su corner: Amian fatica a prendere le misure a Dalbert, Pavoletti garantisce la pericolosità dei centimetri, Joao Pedro deve solo accendersi. Giusto dire che la partita cambia completamente dopo il cooling break anche per effetto di un diverso atteggiamento dei ragazzi di Semplici: abbandonata la costruzione dal basso, resa difficile dal pressing, si cerca il lancio lungo con le preziose sponde di Pavoletti. Sulle mischie si soffre e alla mezz'ora un altro spiovente crea caos nella difesa ospite: su una palla vagante ci prova l'ex Deiola con una conclusione a colpo sicuro ma a salvare dalla capitolazione è Hristov, a pochi passi dalla linea di porta. Si sveglia la formazione sarda e con essa uno dei suoi uomini più importanti: per l'occasione Nandez indossa gli sci e sfida Nandez in uno slalom irresistibile, fermato proprio sul più bello con la chiusura provvidenziale in calcio d'angolo. Qualche uscita non proprio apprezzabile ma al 40' Zoet si mostra sicuro parando centralmente il colpo di testa di Joao Pedro, sbucato alle spalle di tutti sulla punizione di Godin. Si alza il livello di difficoltà al 41' quando Joao Pedro ha parecchio campo aperto per guardare la porta e scegliere dove piazzarla: splendida la conclusione in corsa, Zoet si allunga sulla sua sinistra e toglie la palla dal sacco con una grandissima parata. Si esce dall'apnea proprio al minuto 45 quando Verde si fa largo per vie centrale e scocca un sinistro non eccezionale ma che aiuta a spezzare il monologo del Cagliari e andare così all'intervallo.



SECONDO TEMPO

Possesso palla Cagliari 66%, Spezia al 34%: le statistiche raccontano già parecchio del nuovo corso visto che in rare partite la squadra dello scorso anno avrebbe lasciato l'iniziativa all'avversario. Non per questo la squadra non ha saputo rimanere comunque in partita, pasticciando qualcosa di troppo sulle palle alte e soffrendo, soprattutto nella parte centrale, le giocate degli esterni Nandez e Dalbert. Pronti via e il Cagliari ha fra i piedi una palla colossale per pareggiare subito: Salva Ferrer se la fa prendere, Nandez scappa via sulla sinistra e serve al centro Leonardo Paoletti. Sembra un gol fatto ma la punta livornese si coordina male e la conclusione finisce a lato. Tre minuti dopo break sontuoso di Maggiore che recupera l'ennesima biglia, la porta per una trentina di metri e la sposta a sinistra per il velocissimo Colley che vede Gyasi nel mezzo e prova a raggiungerlo. La differenza è una questione di centimetri ma è evidente che sulle ripartenze si può fare malissimo ad un Cagliari che quando scende lo fa con tanti giocatori, aprendosi al pericolo. Secondo tempo ad altissima intensità, al 6' i sardi volano ancora sulla destra col solito Nandez che squarcia l'area per un tiro che Zoet para senza paura. Al 9' in un'area che sembra un girone dantesco Joao Pedro prova il gol della giornata con una mezza rovesciata coraggiosa: l'idea è una genialata, ma il fantasista di casa non impatta sulla sfera.



Raddoppio Bastoni, Spezia da applausi. Ma al Cagliari basta Joao Pedro: due gol in 4'

Rimanere pericolosi e non abbassarsi mai, anche di fronte ad un Cagliari che a tratti fa paura. Solo il coraggio e le idee però possono raccontare l'azione del 13' da vedere e rivedere perché è una giocata straordinaria: una decina di tocchi per spostare la sfera da sinistra a destra: per la prima volta in licenza offensiva Amian serve un cross basso da destra che trova Bastoni perfettamente piazzato e freddo a battere Cragno sotto porta. Applausi per tutti, lo Spezia entra nell'area con paziente esperienza e lo spezzino appare come una lama calda nel burro ma non c'è tempo per esultare perché al 17' Joao Pedro fa il suo mestiere: riceve da posizione centrale e calcia ad incrociare, passando sotto le gambe dell'avversario e battendo Zoet. Una rete bellissima del fuoriclasse di Ipatinga prima di un doppio episodio che fa discutere: prima Gyasi, sgambettato, cade in area cagliaritana in circostanze da rivedere, poi sul proseguo dell'azione Pavoletti tenta di anticipare Zoet che lo tocca contemporaneamente al pallone. Quel rigore, quello dello Spezia, andava fischiato, basta vederlo in moviola: ma il Var non può far nulla quando c'è di mezzo una situazione da interpretare, è il regolamento. E così da un possibile penalty a favore, dalla parte opposta l'arbitro indica il dischetto e la tecnologia conferma: al 21' all'Unipol Domus è 2-2 perché Joao Pedro spiazza il portiere aquilotto. Ora il Cagliari ha uno stadio dietro le spalle che ha tutta l'intenzione di spingerlo alla vittoria, per lo Spezia è il momento più delicato di una comunque gran partita. Motta vuole subito cambiare ma non il dispositivo tattico nè il numero di attaccanti: entra Mraz per Verde con Gyasi che torna a sinistra, sua collocazione naturale. Gara adesso apertissima e davvero entusiasmanete, lo Spezia non ci sta a fare la vittima di una rimonta e Colley per vie centrali, manda a vuoto due difensori e calcia con violenza: Cragno blocca centralmente.



Ora i rossoblu vogliono vincere ma lo Spezia non ha intenzione di fare la vittima.

E' un botta e risposta continuo fra le due formazioni: ci prova il Cagliari con il solito Joao Pedro, che calcia da sinistra ma trova la chiusura della difesa mentre sul ribaltamento Amian crossa dalla destra e Mraz manda in rete colpendo di prima in area: un gol di ottima fattura ma il fuorigioco è evidente. Colley e Gyasi ne hanno ancora, sono loro a portare un po' di scompiglio nelle pause del Cagliari. Le pause ma anche gli errori, che aumentano con lo scorrere del tempo e che toccano entrambe con una sensazione sempre più chiara: può succedere ancora di tutto. C'è anche Vignali per la battaglia finale che gli aquilotti che giocano con il pallone fra i piedi, cercando di far trascorrere il tempo e far correre gli avversari; c'è Simeone per Pavoletti dalla parte opposta per l'ultimo spicchio di match. Cinque minuti di recupero, da fare il più possibile con la palla fra i piedi: Maggiore dirige l'orchestra, sullo spartito è un andante moderato ma la chance del 48' è ancora una volta da rivedere: Maggiore entra in area e viene agganciato, poi la sferta finisce a Gyasi che trova un muro davanti a sè. Niente Var, si gioca ma per i bianchi non è un extratime di sofferenza, anzi. Fourneau decreta la fine delle ostilità: un 2-2 che sta finanche stretto ad una squadra che subisce un rigore che ci sta subito dopo un rigore a favore che invece non viene fischiato. Ma, tenendo conto di tutto quanto, quello di Cagliari è un pareggio autentico per il primo punto del campionato di una squadra che ha già una sua fisionomia e aspetta soltanto i rinforzi: Thiago Motta ha ben letto la gara, lo Spezia non è mai stato schiacciato nella sua area e ha saputo anche ricevere l'altrui iniziativa, uno degli aspetti di difficoltà della stagione d'esordio.