Blitz del Siena e Terzi torna in campo

Fuori provincia - Special guest della presentazione di ieri sera, Claudio Terzi ha già raggiunto Siena. Giocherà nuovamente nel club toscano, con cui aveva conquistato la serie A. Una rosa costruita dal saggio Perinetti, che lo ha richiamato per tentare il salto in serie B. Trova quindi squadra l'ormai ex capitano dello Spezia, 37 anni compiuti a giugno. Per tutta l'estate ha atteso la giusta chiamata, che finalmente è arrivata. “E' bellissimo tornare a Siena – ha detto durante la presentazione -, la mia è stata una decisione ponderata e motivata. Adesso non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto il mio valore alla squadra, al mister, alla società, ai tifosi. Grazie dell'affetto”.