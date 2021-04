Benevento battuto in casa, pioggia di gol allo 'Stirpe'

Fuori provincia - Finisce con un pirotecnico 2-4 il match dell'ora di pranzo tra Benevento e Udinese. I bianconeri agguantano così quota 39 punti e una posizione di classifica che non espone a particolari ansie in chiave retrocessione, mentre i campani restano inchiodati a quota 31, quartultimi a paripunti col Torino (che deve ancora giocare – ospiterà il Napoli – e che dovrà recuperare la partita con la Lazio) e tre punti sopra il Cagliari, oggi impegnato in casa con la Roma. Le Streghe hanno altresì mancato l'opportunità di superare Spezia (battuto ieri dal Genoa) e Fiorentina (che oggi attende la Juve).