Benevento, Vigorito: "Sarei falso se dicessi che non sono preoccupato"

Fuori provincia - Ha parlato solo Oreste Vigorito, presidente del Benevento, evitando a Pippo Inzaghi e ai tesserati del Benevento di sottoporsi alle domande dei giornalisti dopo il pesante 4-2 patito dalle Streghe nello scontro diretto con l'Udinese. E' andato lui di persona ad incontrare i giornalisti spiegando che "la decisione non riguarda la stampa e che è un momento delicato. In settimana avevamo avuto già una leggera brezza contraria, speravamo in un cambio di rotta che non c'è stato". Vigorito non nasconde la preoccupazione: "Se uno esce di casa e non ha l’ombrello, un minimo di preoccupazione ce l’ha. Sarei falso se dicessi che non sono preoccupato ma credo che i miei collaboratori troveranno una via d’uscita. Mancano ancora 15 punti alla fine del campionato, vediamo cosa succede". Il presidente del Benevento ha voluto anche ringraziare i tifosi e scusarsi per il finale di campionato che si sta rivelando molto più difficile di quanto previsto: "Lotteremo fino all’ultimo minuto per preservare questo bene che è di tutta la città".