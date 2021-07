BB Competition, impegni a Lucca e Favale di Malvaro

Fuori provincia - É attesa ad un doppio impegno, BB Competition. La scuderia spezzina è pronta a scaldare i motori in vista di un fine settimana che proietterà le sue ambizioni sugli asfalti della Coppa Città di Lucca e dello Slalom Favale Castello. Cinque, i portacolori chiamati ad esprimersi sui due diversi palcoscenici. A rappresentare la squadra ligure sulle prove speciali della Coppa Città di Lucca sarà Giuseppe Iacomini, chiamato ad una nuova interpretazione della Skoda Fabia R5 curata dal team Miele Racing condividendo il suo abitacolo con Nicola Angilletta. Una nuova occasione per accrescere il feeling con la turbocompressa boema, recentemente utilizzata al Rally della Lanterna, in un contesto che vedrà i protagonisti cimentarsi sulle prove speciali “Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca”, affrontate nell’intera giornata di sabato.



A quattro punte, invece, lo schieramento proposto sul fondo asfaltato dello Slalom Favale Castello, in programma a Favale di Malvaro - in provincia di Genova - nella giornata di domenica. Sarà “della partita” Mirco Martinetti, con la Renault Clio Williams di Gruppo N attesa nelle tre manche di gara che vedranno BB Competition rappresentata anche da Stefano Iani, chiamato a rifarsi dopo il ritiro subito dalla sua Honda Civic di Gruppo A al Rally della Lanterna. Fiat 500 Sporting di Gruppo Speciale (S3) per Pietro Bancalari, anch’egli reduce dall’arrivo di Santo Stefano D’Aveto conquistato sull’abituale Renault Clio RS. Gruppo Speciale anche per Raffaele Corniglia, atteso allo start della gara su una Peugeot 205 Rallye di S4. Un weekend tra Rally e Slalom, a conferma di un impegno verso il motorsport che non si pone limiti e che ha elevato BB Competition come realtà di spicco anche al di fuori dei confini regionali.