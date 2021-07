Fuori provincia - Medaglia d'argento agli Europei ungheresi per la nazionale italiana femminile di pallavolo under 16. Le azzurrine di coach D'Aniello si sono fermate soltanto in finale contro la Russia, che si è imposta per tre set a uno. Comunque una bella soddisfazione per le giovani atlete, tra le quali figura la schiacciatrice sarzanese Aurora Del Freo, classe 2006, uscita dal vivaio del Lunezia Volley e ora in forza alla società romana Volleyrò Casal De Pazzi.