Andrea Catellani sarà responsabile delle giovanili della Spal

carriera in ascesa

carriera in ascesa

Fuori provincia - Nuova avventura per Andrea Catellani. L'ex centravanti aquilotto lascia Chievo, dove è stato responsabile del settore giovanile nelle ultime stagioni, per accasarsi alla Spal. Avrà lo stesso ruolo ricoperto a Verona, iniziando una carriera da dirigente che si preannuncia molto interessante. Catellani ha trasformato la sfortuna di dover lasciare il calcio in giovane età a causa di un problema fisico, nell'occasione di iniziare a studiare e specializzarsi. Fresco di patentino Uefa B, ha ricevuto la chiamata di Joe Tacopina che gli ha affidato quindi la cantera spallina.