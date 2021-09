Ancora una presenza per David Strelec con la Slovacchia

Fuori provincia - Chiude con un quarto d'ora finale il suo impegno con la nazionale slovacca David Strelec. C'è spazio anche per il giovane attaccante dello Spezia nel 2-0 contro Cipro, partita valida per il gruppo H delle qualificazioni al mondiale del Qatar. Slovacchia ora terza in classifica a 9 punti dietro all'accoppiata Russia e Croazia, a quota 13 punti. Ora il classe 2001 è atteso in giornata in Italia per aggregarsi al gruppo di Thiago Motta da domani.



Gli odierni impegni internazionali vedranno coinvolti Petko Hristov nell'amichevole tra Bulgaria e Armenia e Rey Manaj in Albania-San Marino. Per il centravanti di Edy Reja sfida dal pronostico blindato e tuttavia importantissima per sperare di arrivare a Qatar 2022. Nel gruppo I c'è infatti grande lotta per il secondo posto, attualmente occupato dalla Polonia con un punto di vantaggio proprio sulla nazionale dell'aquila bicipite. Polacchi che se la vedranno contro i vice campioni europei dell'Inghilterra attualmente a punteggio pieno.