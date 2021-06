Ancora l'Alessandria sulla strada di Mandorlini

Fuori provincia - Si gioca ancora in serie C e in campo va il Padova di Andrea Mandorlini. Ancora una volta il tecnico romagnolo cerca una promozione tramite i play off, che gli dissero male per due volte con lo Spezia nel 2001 e nel 2002 e lo premiarono pochi anni dopo con l'Hellas. L'avversaria che si trova di fronte è l'Alessandria, con cui battagliò nel campionato di C2 99/00 al primo anno di panchina aquilotta. Stagione della rinascita per molti aspetti, finita in trionfo per i bianchi. La doppia finale tra Padova e Alessandria si gioca tra 13 e 17 giugno.